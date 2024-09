Sexualisierende Sprüche auf "hitschies"-Wassereis?

Auf LinkedIn wird über Wassereis gestritten - vor allem wegen der Verpackung. Um was es geht, checkst du hier!

Auf der Networking-Plattform hat sich eine Userin über das Wassereis der Marke "hitschies" beschwert. Es geht um die Sprüche, die draufgedruckt wurden. Das Problem: Die Sprüche sind ziemlich zweideutig, laut der Userin wird man "von seinem Wassereis sexuell belästigt." Hier kannst du ein paar Beispiele checken:

"Eiskaltes Lutsch- und Beissvergnügen!"

"Saugen und lutschen erlaubt."

"Nur hart machts Spass!"

"Lass die Zunge tanzen!"

Sexualisierende Sprüche auf Wassereis? Darüber wird sich beschwert

Das Problem für die Userin: Auf der richtigen Verpackung werde nicht klar, dass solche Sprüche auf dem Wassereis stehen. Das könnte laut ihr dann passieren:

Ein junges Mädchen [...] läuft plötzlich mit anzüglichen Altherren -P*mmelwitzen im Gesicht herum.

Btw: Die Marke "hitschies" - bekannt durch Süßigkeiten - möchte vor allem junge Erwachsene im Alter zwischen 25 und 45 Jahren ansprechen. In den Kommentaren gibt es trotzdem viel Support für die Beschwerde der Userin. Aber: Einige User schreiben, dass man so was mit Humor nehmen könne und es wichtigere Themen gebe.

Hier gibt es mehr News für dich: