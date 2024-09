Anys, die Ex-Frau von Mois, war bei Sun Diegos Diss "Stan in the Mirror" dabei. Hier checkst du, was sie gesagt hat.

Anys hat das Statement am Montag in zwei Teilen auf TikTok gepostet. Beide Videos haben schon über 1,5 Millionen Views. Darin versucht sie zu erklären, warum sie bei dem Disstrack gegen Mois mitgemacht hat. Sie erzählt noch mal, was ihr alles passiert ist, zum Beispiel die Leaks von intimen Bildern. "Was würdet ihr tun?", fragt Anys in ihrem Statement deshalb immer wieder.

Anys: Ihr Statement zum Disstrack gegen Mois Dauer 0:13 min Anys: Ihr Statement zum Disstrack gegen Mois

Ihr ging es beim Disstrack auch darum, dass sie sich machtlos gefühlt hat und Angst vor weiteren Leaks hatte. Laut ihr hätte Mois ansonsten die ganze Macht über sie und ihre Geschichte gehabt und ihr weiter schaden können - deshalb wollte sie selbst auch was sagen und ihm die "Munition wegnehmen":

Ich habe keinen anderen Ausweg aus dieser Sache gesehen.

Hier kannst du dir Teil 1 des Statements direkt selbst anschauen, Teil 2 findest du hier:

1

Viele Kommentare unter Anys' Statement

Es gibt aber auch sehr viel Hate gegen Anys, viele User stehen hinter Mois: "TEAM MOIS SEIT TAG 1❗️❗️❗️❗️❗️" oder auch "Sorry der Maus glaub ich leider nix mehr" sind mit über 20k Likes Top-Kommentare. Viele haten sie auch deshalb, weil sie was mit Sun Diego hat, was sie vorher immer bestritten hat.

Unter den Kommentaren gibt es aber auch Support für Anys. Eine Userin schreibt zum Beispiel, dass sie hinter ihr steht:

Die Leute suchen nur nach Fehlern. aber was Mois alles getan hat wird vergessen?

Hier findest du alle Facts zum Disstrack von Sun Diego gegen Mois: