Im Freizeitbad Miramar in Weinheim hat es am Sonntagabend gebrannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Feuer brach am späten Sonntagabend aus. Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 23:30 Uhr zu dem Schwimmbad in Weinheim gerufen. Die Feuerwehr ist am Montagmorgen noch zum Löschen vor Ort. Aber: Der Brand ist den Angaben nach mittlerweile unter Kontrolle.

Brand in Weinheimer Erlebnisbad "Miramar": Offenbar niemand verletzt Dauer 0:24 min Brand in Weinheimer Erlebnisbad "Miramar": Offenbar niemand verletzt

Großbrand in Freizeitbad Miramar in Weinheim: Das ist bekannt

Das Feuer war im Bereich der "Salz und Kristall Therme" ausgebrochen. Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach.

ausgebrochen. Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Der betroffene Teil des Schwimmbads wurde fast vollständig zerstört . Das Dach ist teilweise einsturzgefährdet.

. Das Dach ist teilweise einsturzgefährdet. Die Feuerwehr benutzte zum Löschen teilweise Wasser aus den Becken des Schwimmbads.

Wieso das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Die Miramar-Betreiber gehen von einem technischen Defekt aus.

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mindestens 10 Millionen Euro.

Als der Brand ausbrach, waren sechs Mitarbeiter im Gebäude. Sie alle konnten sich unverletzt ins Freie bringen. Die Feuerwehr konnte außerdem verhindern, dass der Brand auf weitere Bereiche des Schwimmbads übergreift. Wie lange das Freizeitbad jetzt geschlossen bleibt, ist noch nicht bekannt.