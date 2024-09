Die Schlange war in Weinstadt in Baden-W├╝rttemberg unterwegs. Die Polizei will jetzt herausfinden, wo sie herkommt.

Die Schlange wurde am Donnerstag in der N├Ąhe eines Weingutes im Stadtteil Beutelsbach entdeckt. Es gibt zwei M├Âglichkeiten, wie sie dort hingekommen ist: Die Schlange ist ausgeb├╝xt.

Sie wurde von ihrem Besitzer absichtlich ausgesetzt. Diese Schlange war in Weinstadt unterwegs Das Tier wurde jetzt erst einmal in eine Zoohandlung gebracht. Laut Polizei handelt es sich um eine Kaiserboa. Ihr natürlicher Lebensraum liegt in Mexiko und Mittelamerika. Es handelt sich um eine Würgeschlange - sie ist also nicht giftig.