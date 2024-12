BW und RLP: Hier lebt der Traum der weißen Weihnacht

Alle Jahre wieder ist die Sehnsucht groß nach weißer Weihnacht. Dieses Jahr könnte sich der Wunsch für einige Leute im Südwesten erfüllen.

Wer auf einer Höhe von über 600 Metern lebt, darf am 23.12 sowie an Heiligabend mit ordentlich Neuschnee rechnen, in Ausnahmefällen kriegen auch tiefere Lagen etwas ab. SWR Aktuell hat hierzu eine genaue Auswertung vorgenommen. So stehen die Chancen auf Schnee in deiner Stadt .

Fast zehn Zentimeter kann es mancherorts geben, so die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Hier soll´s schneien:

Schwarzwald (Hoch- bis Nordschwarzwald)

Schwäbische Alb

In Ulm, um Ulm und um Ulm herum

Teile des Allgäus

Rheinland-Pfalz: Norden weiß - Süden grau

Auch in Rheinland-Pfalz lebt der Wunsch einer weißen Weihnacht. Allerdings wird es dort wohl für die meisten Menschen beim Wunsch bleiben, so der DWD.

Auch dort soll es in Lagen über 600 Meter schneien, davon gibt es in Rheinland-Pfalz aber nicht so viele wie in Baden-Württemberg. Dennoch: Vor allem im Norden des Bundeslandes hat es bereits geschneit und soll es auch noch weiter.

In anderen Teilen des Bundeslandes wird jedoch vor anhaltender Glätte gewarnt.

Hier soll´s schneien: