So werden Wetterkatastrophen durch KI besser vorhergesagt

Künstliche Intelligenz soll laut Studie Wettervorhersagen genauer, schneller und zuverlässiger machen.

Demnach schnitt ein neues KI-Modell namens GenCast in 97 Prozent der Vorhersagen besser ab als das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW). Dies gilt für die globale 15-Tage-Vorhersage. Die KI kann ihre Vorhersagen so genau treffen, weil sie jede ihrer Prognosen 50 Mal durchrechnet. Das soll in Zukunft helfen, vor allem Extremwetterlagen und Wirbelstürme besser vorherzusagen.

KI im Wetterdienst

Die KI hat mit Wetterdaten aus 40 Jahren (1979 bis 2018) gelernt, um ihre Vorhersagen treffen zu können. GenCast gehört zur Google-Tochter DeepMind, deren Wissenschaftler auch die Studie durchgeführt haben. Die Studie wurde jedoch noch einmal unabhängig überprüft.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) entwickelt derzeit eine eigene KI. Beim DWD wird KI in Zukunft die bisherigen Methoden ergänzen. Durch genauere Wettervorhersagen können mögliche Katastrophen früher erkannt werden.

