In Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien regnet es seit Tagen. Dort gibt es Überschwemmungen und Tote. Wie ist die Lage in Deutschland?

Für Deutschland gibt es für mehrere Regionen Warnungen. Der Deutsche Wetterdienst meldet:

Am Sonntag und Montag soll es in Teilen von Deutschland Dauerregen geben. Besonders betroffen sind Bayern, Sachsen und Brandenburg .

. Es kann auch schneien und glatt werden. In den Alpen könnte es laut den Vorhersagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben.

Auf höheren Bergen sind auch teilweise schwere Sturmböen angekündigt.

Unwetter: Hochwasser in Europa

Heftiger sieht es aktuell in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien aus. Dort regnet und schneit es teilweise schon seit Tagen und die Unwetter sollen noch weitergehen:

Österreich erwartet ein Jahrhunderthochwasser. Einzelne Dörfer wurden evakuiert. Die Behörden haben ganz Niederösterreich jetzt zum Katastrophengebiet erklärt.

In Tschechien haben wegen des Unwetters Zehntausende Haushalte keinen Strom. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Außerdem teilten die Behörden am Sonntag mit, dass vier Menschen vermisst werden.

Im Südwesten von Polen läuft ein Staudamm über. Der Wasserzulauf sei riesig, die Situation kritisch, sagte die Gemeinde. Hunderte Bewohner aus den umliegenden Dörfern werden in Sicherheit gebracht. Außerdem sind laut Ministerpräsident Donald Tusk über 17.000 Haushalte ohne Strom. Ein Mensch soll in Polen bislang gestorben sein.

Auch in Rumänien stehen nach starken Regenfällen mehrere Dörfer unter Wasser. Mindestens vier Menschen sind nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen.

Hochwasserlage in Europa spitzt sich zu

Kommt das Hochwasser auch nach Deutschland?

Am Sonntagmorgen war die Lage in Deutschland noch weitgehend entspannt. In Passau wurden Bereiche der Altstadt wegen des Hochwassers teilweise gesperrt. Außerdem wird mit Überschwemmungen entlang der Elbe gerechnet. Die Trümmerteile der eingestürzten Carolabrücke in Dresden konnten rechtzeitig weggeräumt werden. Die Befürchtung war, dass sich das Wasser an der eingestürzten Brücke noch zusätzlich anstauen könnte.

💡 Für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es bisher keine Wetter-Warnungen.

