WNBA: Fiebich und Sabally mit New York Liberty im Halbfinale

Der Vizemeister aus der letzten WNBA-Saison bleibt weiter auf Meisterschaftskurs. Auch ein deutsches Duo mischt mit.

In der Nacht gewann das Team aus New York das zweite Spiel der ersten Play-off-Runde mit 91:82 gegen Atlanta Dream. Das war der zweite Sieg in der "3-Spiele-Serie" und somit der vorzeitige Einzug ins Halbfinale. Mit dabei waren auch die zwei deutschen Stars Leonie Fiebich und Nyara Sabally. Rookie Leonie Fiebich war mit neun Punkten und zwei Rebounds auch im zweiten Spiel gut am Start. Im ersten Spiel hatte sie ihren Karrierebestwert von 21 Punkten erreicht.

WNBA: New York Liberty im Halbfinale Dauer 0:20 min WNBA: New York Liberty im Halbfinale

WNBA-Superstar Sabrina Ionescu mit Franchise-Rekord

Das Maß aller Dinge in dieser Nacht war Starspielerin Sabrina Ionescu. Mit 36 Punkten stellte sie den Franchise-Rekord von New York Liberty in den Play-offs ein.

HIGHLIGHTS: Sabrina Ionescu Drops 36 In Liberty Game 2 Win Over Atlanta Dream

Im Halbfinale gibt es dann die Neuauflage des Finales aus der Vorsaison gegen WNBA-Champion Las Vegas Aces.