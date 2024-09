Damit weniger Menschen rauchen, will der Drogenbeauftragte der Bundesregierung etwas ändern.

Burkhard Blienert fordert, dass Zigaretten in Zukunft nur noch in bestimmten Läden verkauft werden dürfen. Als Beispiel nannte der Drogenbeauftragte der Zeitung "Welt" die Länder Schweden und Österreich. Dort gebe es Zigaretten nur in ausgewählten Spezialgeschäften.

Als einziges Land der Welt haben wir noch 300.000 Zigarettenautomaten.

Zigaretten in Spezialgeschäften: Warum?

Einer Studie zufolge rauchen in Deutschland mehr Menschen als in anderen europäischen Ländern:

bei Erwachsenen sind es rund 30 Prozent

bei zwischen 14- und 17-Jährigen sind es 15 Prozent

Der Grund für Blienert: Zigaretten in Deutschland sind fast immer und überall verfügbar. Er findet es falsch, dass man sie rund um die Uhr an Automaten oder an der Tankstelle kaufen kann.

Außerdem will der Drogenbeauftragte, dass weniger Werbung für Zigaretten gemacht wird - zum Beispiel bei Veranstaltungen. "Ein Verbot würde helfen, die Raucherquote deutlich zu senken", sagte er.

