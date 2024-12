Wären Zlatan und der FC Bayern ein Match gewesen?

Zlatan Ibrahimovic gehört zu den Ikonen des Fußballs. Im Interview mit "Sports Illustrated" spricht er über seinen Wunsch-Transfer.

Der Ex-Stürmer-Star und heutiger AC-Milan-Funktionär hätte zu seiner aktiven Profikarriere gerne für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gespielt.

Für einen Verein wie Bayern München zu spielen, wäre sicher nicht schlecht gewesen, allein aufgrund der Geschichte und der Spieler des Clubs. Für mich gehört der FC Bayern zu den fünf größten Vereinen der Welt

Im Interview kann sich Zlatan einen kleinen Seithieb nicht verkneifen. Für den FC Bayern München wäre er zu teuer gewesen, witzelt er.

Zlatan Ibrahimovic: Fußball-Karriere bei Top-Vereinen

In seiner Karriere hat der 43-jährige Schwede ausnahmslos bei Top-Vereinen gespielt und das in sieben Ländern. Darunter Italien, Spanien, Frankreich und den Niederlanden in denen er überall die nationale Meisterschaften gewinnen konnte. Mit Manchester United gewann er die Europa League und mit dem FC Barcelona die Club-Weltmeisterschaft.