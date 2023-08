Rote Panda-Babys im Karlsruher Zoo 🐼❤️

Ihre Eltern haben im Juni Nachwuchs bekommen. Erst jetzt gibts die ersten Bilder - aus gutem Grund.

Die kleinen Tierchen waren bisher n├Ąmlich ungest├Ârt in ihrer H├Âhle, wo sie auch die n├Ąchsten Wochen noch verbringen werden. Als jetzt zum ersten Mal der Tierarzt vorbeischaute, wurde offenbar die Gelegenheit genutzt, um ein paar Fotos zu machen:

Der Nachwuchs der Roten Pandas entwickelt sich sehr gut. Zootierarzt Dr. Lukas Reese und Kuratorin Sandra Dollh├Ąupl...Posted by Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe on Friday, August 4, 2023

Warum der Rote Panda auch "Feuerfuchs" genannt wird

Hier in Deutschland kennt man Rote Pandas auch als Katzenb├Ąren. In China hei├čen sie "Hun-ho", was ├╝bersetzt "Feuerfuchs" bedeutet - ein Hinweis auf das rot-gl├Ąnzende Fell.

Rote Pandas vom Aussterben bedroht - doch es gibt Hoffnung

Sie stammen urspr├╝nglich aus Asien und gelten laut den Weltnaturschutzorganisationen IUCN und WWF als stark gef├Ąhrdet. Weltweit gibt es wohl nur noch weniger als 10.000 St├╝ck. Sein Lebensraum wird immer weiter abgeholzt, um zum Beispiel Stra├čen oder Siedlungen zu bauen, so der WWF. Und: Rote Pandas werden wegen ihres sch├Ânen Fells gejagt - was eigentlich schon seit 1995 verboten ist.

Es gibt verschiedene Artenschutz-Projekte, wie zum Beispiel diese zwei: