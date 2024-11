Mark Zuckerberg: Startet der Facebook-Chef eine neue Karriere?

Eine Kombi mit der die Welt safe nicht gerechnet hat: Mark Zuckerberg und der Rapper T-Pain haben einen Track gedropped. DAS ist der Grund.

Zusammen sind sie... Z-Pain. Die beiden haben Mittwoch einen gemeinsamen Track veröffentlicht. Zwei Tage vor dem Release haben Mark Zuckerberg und T-Pain das Ganze auf Instagram angeteast.

Es ist eine Akustik-Version vom Crunk-Klassiker „Get Low“ von Lil Jon, die Zuckerberg seiner Frau Priscilla Chan widmet.

Z-Pain, Mark Zuckerberg & T-Pain - Get Low

Z-Pain: Die Story hinter dem Track

Auf Insta hat Zuckerberg ein Throwback-Bild von sich und Priscilla gepostet. In der Caption erzählt er davon, dass der Track "Get Low" auf der Party lief, wo das Couple sich zum ersten Mal getroffen hat. Es ist "deren" Song und die beiden hören ihn wohl an jedem Jahrestag.

Dieses Jahr hab ich mir zusammen mit T-Pain was Besonderes einfallen lassen. Track laut drehen, Leute – er ist auch auf Spotify! Love you, P.