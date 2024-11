Zwei Eisbär-Babys im Zoo Karslruhe

Für Eisbärweibchen Nuka sei es die erste Geburt gewesen. Normalerweise würden sich nach Angaben des Zoos in Karlsruhe die Weibchen schon mehrere Wochen zuvor in eine sog. "Wurfhöhle" zurückziehen. Diesmal sei die Geburt aber im Außenbereich gewesen. Deswegen würden die Chancen, dass die Jungtiere längere Zeit überleben, nicht besonders gut stehen. Um die kleine Restchance zu wahren, habe der Zoo den Bereich um die Außenanlage weiträumig abgesperrt und die Scheiben der Anlage als Sichtschutz gekalkt. Erst in diesem Frühjahr war Eisbärdame Nuka aus Belgien im Rahmen eines Europäischen Zuchtprogramms nach Karlsruhe gekommen, um hier mit Eisbärmännchen Kap für Nachwuchs zu sorgen.