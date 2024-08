Anpfiff: 2. Bundesliga geht dieses Wochenende los!

Den Auftakt machten der 1. FC Köln gegen den HSV. Am Wochenende gehts weiter mit Kaiserslautern und Ulm.

Der Hamburger SV hat in Köln 2:1 (2:0) vor 50.000 Zuschauern gewonnen. Beide Treffer für Hamburg schoss Ransford-Yeboah Königsdörffer (6. Minute/35.). Für Köln traf in der 78. Minute Linton Maina.

Auftaktspiel der 2. Bundesliga: HSV gegen 1. FC Köln Dauer 0:49 min Armin Lehmann berichtet aus Köln vom Auftaktspiel der 2. Bundesliga HSV gegen 1. FC Köln.

Hamburg und Köln gelten jeweils als Aufstiegsfavoriten. Die erste Liga geht erst in drei Wochen los.

Heimspiele in der Region: Karlsruhe und Ulm

Der KSC empfängt am Samstag den 1. FC Nürnberg in Karlsruhe. Und Aufsteiger SSV Ulm spielt am Sonntag gegen Kaiserslautern - im eigenen Stadion.

Bald zweite Bundesliga für den SSV Ulm? Nicht so easy

SSV Ulm macht Debut in 2. Bundesliga - im Donaustadion!

Vor dem Aufstieg war noch nicht klar, ob die Ulmer in ihrem eigenen Stadion weiterspielen können, da es nicht alle Vorgaben erfüllte. Laut "Neu-Ulmer Zeitung" wird der Start in die zweite Liga mit neuem Stadion eine "Punktlandung". Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Der SSV Ulm hat vor 23 Jahren schon in der 2. Bundesliga gespielt: