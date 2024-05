SSV Ulm steigt in die 2. Bundesliga auf

Nach 23 Jahren spielt Ulm wieder in der 2. Bundesliga. Dank des 2:0 gegen FC Viktoria Köln ist der Aufstieg sicher.

Leonardo Scienza und Max Brandt schossen den SSV Ulm zum Sieg am 36. Spieltag. Mit 71 Punkten führt Ulm die Tabelle der 3. Liga an. In den letzten zwei Spieltagen kann niemand mehr die Schwaben einholen.

Ulm steigt in die 2. Liga auf Dauer 0:36 min Ulm steigt in die 2. Liga auf

Stadion in Ulm braucht Upgrade

Das Donaustadion ist veraltet. Schon jetzt in der 3. Liga dürfen die Spiele dort nur wegen einer Ausnahmegenehmigung stattfinden. Daher soll das Stadion modernisiert werden - das könnte rund zehn Millionen Euro kosten. Langfristig will der SSV woanders ein reines Fußballstadion bauen.

