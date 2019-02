Die Kleine feiert schon ihren ersten Geburtstag fetter, als wir es jemals tun werden. Und kann sich wahrscheinlich später nicht mal dran erinnern.

i dreamed about this party and then drew it up on paper room by room and @mindyweiss really made my vision come to life!!! thank you Mindy and team! this party was magical ✨🎡♥️ kyliejenner, Instagram, 10.2.2019, 23:03 Uhr

Auf Instagram lässt uns Kylie Jenner in einer Foto-Collage an der Mega-Party teilhaben. Und die Party hatte es wirklich in sich. Schon allein der Eingang ist schon mega creepy. 😱

Ansonsten gab's noch ein Bällebad, eine Art Heißluftballon, Kuscheltiere, die drei mal so groß wie das Kind sind, eine mehrstöckige Torte - und das alles in einem riesigen Zirkuszelt. Joa, da kann man schon bisschen neidisch werden, wenn man an seine eigenen Partys zurückdenkt. 😀 Ob's jetzt so ne krasse Party für den ersten Geburtstag wirklich braucht, dazu sagen wir jetzt lieber nichts... (WTF?!)

Kylie Jenner ist aber nicht der erste Promi, der für sein Kind 'ne ordentliche Geburtstagsprty schmeißt:

Thank you @lyft for supporting the @wethebestfdn launch and my birthday party at @marlinspark!!! 👍🏽🙏🏽🦁🚕 #LYFTUP #asahdturns2 #wethebestfoundation #asahdinitiative 📷: @iamjohnparra asahdkhaled, Instagram, 15.10.2018, 23:10 Uhr

Und wir dachten, die Party zu unserem 18. war etwas Besonderes. DJ Khaled hat zum zweiten Geburtstag seines Sohnes Asahd eine unglaublich fette Sause unter dem Motto "Karneval" geschmissen. Oder eher: Schmeißen lassen. In einem Baseballstadion in Miami wurde ALLES geboten, was Kinderherzen höher schlagen lässt: ein Streichelzoo, eine Hüpfburg, ein Kettenkarrussel, eine Modenschau, Livemusik, eine gigantisch große Torte und und und...Das Verrückte: Der Kleine wurde gerade mal 2 (!) Jahre alt. Heißt: An all das kann er sich später wahrscheinlich eh nicht mehr erinnern.

Take me back to the bouncy house!! 😄🎪🎡 thank you @odacreative for all your help with my birthday party and @wethebestfdn launch! ❤️🦁🙏🏽👍🏽 #asahdturns2 #wethebestfoundation #asahdinitiative 📷: @iamjohnparra asahdkhaled, Instagram, 15.10.2018, 22:27 Uhr

Aber es wurde alles dafür getan, damit er - und alle anderen - sich noch lange an diesen Tag erinnern werden: Der komplette Tag wurde für die Presse und die Social Media Kanäle in Fotos festgehalten. DJ Khaled hat auf seinem Instagram-Account quasi in Echtzeit Bilder von der Party gepostet und seine 12 Millionen Follower an dem Spektakel teilhaben lassen. Und auch die knapp 2 Millionen Follower von Asahd waren fast direkt mit dabei. So viele Fans hat der Zweijährige nämlich schon auf seinem eigenen Account.

This cake was amazing!! 🍰🎂😋 thank you @ellinnetcakecollection!!! 🙏🏽❤️🦁 #asahdturns2 #wethebestfoundation @wethebestfdn #asahdinitiative asahdkhaled, Instagram, 15.10.2018, 22:15 Uhr

Ziemlich krass, wie DJ Khaleds Kind ins Rampenlicht gezerrt wird. Asahd ist auch regelmäßig in den Musikvideos von DJ Khaled zu sehen, manchmal ist der Kleine auch in den Songs dabei und wird dabei in jede Kamera gehalten.

🙏🏽👍🏽🦁😁⚾️👏🏽🎉🎡❤️ Thank you Derek Jeter and @marlins for this amazing contribution to @wethebestfdn #AsahdInitiative!!! #asahdturns2 #wethebestfoundation 📷: @iamjohnparra asahdkhaled, Instagram, 16.10.2018, 0:10 Uhr

Aber es gibt auch Positives über die Party zu sagen: Die 250 Kinder, die eingeladen waren, kamen von gemeinnützigen Organistationen und die Feier war auch gleichzeitig der Startpunkt für das wohltätige Engagement des Kleinen. Die "Asahd's Initiative" ist ein Programm der "We The Best Foundation" von DJ Khaled. DJ Khaled hat dann auch gleich mal noch einen Scheck von 100.000 Dollar ausgestellt.