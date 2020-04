Hinweise zum Datenschutz

DASDING ist deine Privatsphäre sehr wichtig. Hier kannst du nachlesen, welche Daten wir speichern und welche nicht.

Was wir speichern

Grundsätzlich speichert DASDING keine personenbezogenen Daten, ohne dich vorher zu fragen. Vereinfacht gesagt heißt das: Dein Computer sagt uns zwar, welche Seiten du dir anschaust und diese Daten speichern wir auch für statistische Zwecke – dabei bist du für unsere Webserver aber nur eine Nummer (IP-Adresse). Dabei erfahren wir nicht, wer du wirklich bist. Unter den Daten, die dein Computer uns über dich verrät, sind zum Beispiel: Der Browser, den du benutzt, wie groß dein Bildschirm ist, wie schnell deine Internetverbindung ist, etc.

Für die Ermittlung dieser anonymen statistischen Kennwerte wird das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline (https://www.infonline.de) genutzt. Unter dem Link https://optout.ioam.de hast du die Möglichkeit, der anonymen Erfassung deiner Nutzungsvorgänge durch das SZM zu widersprechen.

Außerdem speichert dein Browser eine kleine Datei ab („Cookie“), die DASDING.de beim nächsten Mal sagt, dass du schon mal dagewesen bist. Dabei bleibst du natürlich absolut anonym.

Du kannst diese Cookies auch ausschalten. Das ist in jedem Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) möglich.

Warum wir diese Angaben speichern und was du davon hast

Wir wollen dir den Aufenthalt auf DASDING.de so angenehm wie möglich machen. Dabei helfen uns diese Informationen. In Zukunft wollen wir diese Informationen für dich nutzen, um dir genau die Infos zu bieten, die dich wirklich interessieren.

Einsatz von AT Internet

Um weitere anonyme statistische Nutzungsdaten zu erheben, nutzt der SWR die Technik der Firma AT Internet. Du kannst unter der Adresse www.xiti.com/de/optout.aspx der anonymen Erfassung deiner Nutzungsvorgänge durch AT Internet widersprechen.

Einsatz von Google Analytics / Chartbeat

Wir setzen bei den Onlineangeboten von DASDING testweise Google Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), sowie die Echtzeit-Analyse von Chartbeat. Beide verwenden sog. „Cookies“: Das sind kleine Textdateien, die auf deinem Computer abgespeichert werden. Darin werden Informationen darüber gespeichert, wie du unsere Seiten benutzt. Diese Infos werden in der Regel an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert.

Für DASDING-Webseiten nutzen wir die IP-Anonymisierung von Google, deshalb wird normalerweise nicht die komplette IP-Adresse in die USA übertragen, sondern vorher in der Europäischen Union (bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum) gekürzt.

Die IP-Adressen, die dein Browser über Google Analytics übermittelt, führt Google nicht mit anderen Daten zusammen, die das Unternehmen über dich hat (beispielsweise, wenn du bei einem Google-Dienst eingeloggt bist).

Google Analytics ausschalten

Du kannst die Erfassung durch Google Analytics auf DASDING.de abschalten, indem Du auf folgenden Link klickst. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung deines Besuchs auf DASDING.de verhindert – dies gilt nicht für andere Websites.

Wenn du nirgends im Web durch Google Analytics getrackt werden möchtest, haben wir diese Tipps:

1. Du kannst deinen Browser immer so einstellen, dass er keine Cookies speichert oder bestimmte Cookies nicht speichert.

2. Als spezielle Alternative für Google Analytics bietet Google selbst ein Browser-Plugin an. Wenn du das installierst, wertet Google Analytics die Daten in deinem Cookie nicht aus.

Weitere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz findest du hier: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Warum wir’s manchmal genauer wissen wollen

Wenn du uns eine Mail ins Studio schreibst, dann kann es sein, dass wir die im Radio vorlesen und auf DASDING.de veröffentlichen wollen – zum Beispiel weil es einen interessanten Beitrag zu einer Diskussion oder ein wichtiger Tipp für andere DASDING-Hörer ist. Allerdings werden wir in solchen Fällen immer nur Vorname und Wohnort nennen. Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erscheinen nicht online. Allerdings sind diese Infos für unsere Redakteure und Moderatoren wichtig, wenn sie dich für weitere Infos oder ein kurzes Interview kontaktieren wollen. Diese Daten verknüpfen wir allerdings niemals mit anonymen Daten von dir.

Bei Gewinnspielen brauchen wir ein paar genauere Angaben über dich, weil wir dich schnell kontaktieren müssen, wenn du gewonnen hast. Außerdem werden wir dir in solchen Fällen manchmal weitere Unterlagen schicken, zum Beispiel Tickets, Gewinner-Infos, etc. Wir speichern diese Nutzerdaten dann in einer Datenbank, um daraus einen Gewinner zu ziehen. Die Daten werden nur für diese Aktion verwendet und niemals an Dritte weitergegeben.

Internetangebote rund um Facebook & Co

Um unser Internet-Angebot für unsere User attraktiver und benutzerfreundlicher zu machen, arbeiten wir von DASDING mit ausgewählten Kooperationspartnern (z.B. Twitter, Youtube, Facebook usw.) zusammen. Diese Plattformen können zeitweise durch sogenannte Plugins auf DASDING eingebunden werden.

Wenn du eine Seite unseres Angebots mit einem solchen Plugin aufrufst, baut dein Browser eine direkte, kurze Verbindung mit dessen Servern auf. Dies dient in erster Linie dazu, dir den Inhalt des Plugins darzustellen. In diesem Fall erfährt der Kooperationspartner deine IP-Adresse. In der Praxis ist dir diese IP-Adresse namentlich nicht ohne weiteres zuzuordnen. Unter bestimmten Umständen kann der Kooperationspartner hierbei auch ein Cookie auf deinem Rechner speichern, das beim Schließen des Browsers wieder gelöscht wird (siehe dazu der Abschnitt Cookies). Du kannst in den Browsereinstellungen selbst entscheiden, ob du Cookies zulässt oder nicht.

Was das heißt erklären wir am Beispiel von Facebook:

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer mit einer bestimmten IP-Adresse in diesem Moment die Internetseite von DASDING besucht. Bist du zeitgleich bei Facebook eingeloggt, so kann der Besuch von DASDING deinem Facebook-Konto zugeordnet werden. Auf diese Weise bekommst du auch deine Freunde in diesem Plugin angezeigt. Den Zweck und den Umfang der Datenerhebung, die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook, sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre, kannst du in den Datenschutzhinweisen von Facebook nachlesen und verändern.

Details zu einzelnen Anbietern:

Unter den folgenden Links kannst du dich über die jeweiligen Datenschutzhinweise der Anbieter informieren, wie diese deine Daten erfassen und mit deinen Daten umgehen.

Facebook: Über FB-Plugin kannst du z. B. direkt unser Angebot auf Facebook liken und es teilen und kommentieren. Zu den Datenschutzhinweisen von Facebook

Twitter: Über das Tweet-Plugin kannst du Inhalte aus Twitter auf unseren Seiten sehen und über Twitter verbreiten. Zu den Datenschutzhinweisen von Twitter

YouTube: Mit dem YouTube-Player integrieren wir eigene Videos aus unseren YouTube-Channels oder Videos anderer Anbieter in unsere Seiten. Zu den Datenschutzhinweisen von Google

Instagram: Die Embed-Funktionalität von Instagram ermöglicht es uns, Bilder und Videos von Instagram in unsere Seiten zu integrieren. Zu den Datenschutzhinweisen von Instagram

Soundcloud: Die Embed-Funktionalität von Soundcloud ermöglicht es uns, Musik-Stücke von Soundcloud in unsere Seiten zu integrieren. Zu den Datenschutzhinweisen von Soundcloud

Spotify: Die Embed-Funktionalität von Spotify ermöglicht es uns, Musik-Stücke und Playlisten von Spotify in unsere Seiten zu integrieren. Zu den Datenschutzhinweisen von Spotify

Apester: Wir nutzen ein Plug-In der Firma Apester UK Ltd., 1 Mark Square, London, EC2A 4EG, UK. Die Verwendung des Dienstes ermöglicht es uns Quizze und Online-Umfragen oder andere interaktive Inhalte zu erstellen und anzuzeigen. Zu den Datenschutzhinweisen von Apester

ScribbleLive: ScribbleLive ermöglicht es uns, einzelne Inhalte aus dem Netz in Zusammenspiel mit unseren Inhalten zu kuratieren und die Entwicklung aktueller Ereignisse aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. Über einen Rahmenvertrag hat der SWR mit ScribbleLive vereinbart, dass ScribbleLive anfallende Nutzerdaten nicht auswertet und weiterverbreitet.

Live-Blogs

Für Angebote mit Liveblog (z. B. Social TV, Social Radio) wird der Dienst "Scribble Live" von Scribble Inc. (Kanada) verwendet, d.h. wir integrieren die Anwendung Scribble Live, die auf Servern von Scribble Inc. liegt, in unsere Webseiten und Blogs (auch „embedden“ genannt).

Wenn Du eine Seite mit Live-Blog aufrufst, baut dein Browser eine direkte Verbindung mit dem Server des Dienstleisters auf. Deine IP-Adresse und weitere gerätebezogene Informationen werden übertragen. Der Dienstleister hat sich und mögliche Subunternehmer zur Einhaltung der europäischen Datenschutzgesetze verpflichtet.

Die Liveblog-Seite setzt zudem temporäre Cookies auf deiner Festplatte. Dies dient dem Zweck, dass du die interaktiven Features des Live-Blogs nutzen kannst. Bei Scribble Live werden außerdem mit Hilfe externer Dienstleister Nutzungsdaten der User erhoben und analysiert.

Optimizely

Um unsere Webangebote kontinuierlich zu verbessern, führen wir Tests an einzelnen Seiten durch – zum Beispiel, um optimale Teaserbilder oder Überschriften zu finden. Zu solchen Test-Zwecken erheben wir ebenfalls statistische Daten und nutzen dafür den Webanalyse-Service "Optimizely" der Firma Optimizely, Inc. (https://www.optimizely.de).

Optimizely erhebt keine personenbezogenen Daten. Die Informationen über Ihre Nutzung dieser Webseite werden anonymisiert an einen Server von Optimizely in den USA übermittelt und dort gespeichert. Du kannst Optimizely deaktivieren, indem du der Anleitung auf folgender Seite folgen: http://www.optimizely.com/opt_out

Argos

Wir nutzen den Dienst Argos des Instituts für Rundfunktechnik (IRT), um die Qualität und Erreichbarkeit der Videos auf unseren Angeboten zu optimieren. Dafür werden nicht-personenbezogene Daten wie Video-Startzeit, technisch verursachte Unterbrechungen und Ladezeiten, empfangene Qualität und Netzwerkinformationen deines Internetanbieters an Auswertungsserver des IRT gesendet. Es werden keine Cookies gesetzt. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung des IRT.

Wenn ich noch eine Frage habe...

...dann frag einfach: Hier kannst du uns eine E-Mail schicken.