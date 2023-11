Mit nur 16 Jahren: Sportgymnastin bei Stuttgart gestorben

Letzten Donnerstag ist Mia Sophie tot aufgefunden worden. "Plötzlich und unerwartet", so der Turnerbund.

Die gebürtige Ulmerin sei "sehr plötzlich und unerwartet verstorben", wie der schwäbische Turnerbund am Montagnachmittag mitteilte. Warum sie gestorben ist, ist unklar. Die Ermittlungen laufen noch. Der gesamte Turnerbund steht demnach unter Schock. Trainer und Teamkolleginnen werden psychologisch betreut.

Unsere Gedanken gelten in dieser schweren Zeit der Familie von Mia Sophie, die uns als Sportlerin, vor allem aber als Mensch fehlen und immer in Erinnerung bleiben wird.

So erfolgreich war Mia Sophie:

Die junge Gymnastin der Nationalmannschaftsgruppe trainierte seit Januar in Fellbach-Schmiden bei Stuttgart. Erst im Juli hatte sie es in den Perspektiv-Kader des Deutschen-Turner-Bundes geschafft - zuvor hatte sie in Berlin trainiert, wo auch ihre Familie zurzeit lebt.

2022 wurde Mia Sophie für ihre Leistungen bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften zur Berliner Nachwuchssportlerin des Monats gewählt - ihr Traum waren die Olympischen Spiele in Los Angeles in fünf Jahren.

Rhythmische Sportgymnastik 20.11.2023 16-jährige Sportgymnastin in Fellbach gestorben Dauer 0:43 min Am Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden herrscht Fassungslosigkeit. Die 16-jährige Nachwuchskader-Athletin Mia Lietke wurde tot aufgefunden.

Mehr News aus Fellbach: