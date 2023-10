Anschlag auf Rathaus geplant? 25-Jährige wollte wohl Mitarbeiter töten

Eine Frau soll einen Anschlag aufs Rathaus und die Tötung von Mitarbeitern geplant haben. Sie sitzt jetzt in U-Haft.

Die Frau lebte in einer Sozialunterkunft und sollte wegen Beef mit den Nachbarn in eine andere Unterkunft innerhalb Fellbachs verlegt werden. Weil bei dem Umzug verdächtige Unterlagen und Gegenstände gefunden wurden, rief das Umzugsunternehmen die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden Polizisten Beweismittel, die offenbar zeigen, dass die Beschuldigte einen Anschlag auf das Fellbacher Rathaus plante. Sie soll auch geplant haben, Mitarbeiter von dort umzubringen. Warum sie das machen wollte, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass sie unzufriden mit den Sozialleistungen war. Die Frau wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

