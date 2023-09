50 Cent wirft Mikrofon von der Bühne - und verletzt Frau

50 Cent hat aus Wut ein Mikro weggeworfen, weil's nicht funktionierte, und traf dabei eine Frau. Droht ihm eine Anzeige?

Die Frau hat's nämlich ordentlich am Kopf erwischt. Es sind Bilder aufgetaucht, die eine offene Wunde an ihrer Stirn zeigen. Laut "TMZ" handelt es sich bei der Frau um eine Radiomoderatorin. Sie stand demnach vor der Bühne in einem abgeschlossenen Bereich. Es sei ein "unglücklicher Zwischenfall" gewesen. Die Verletzte soll Anzeige erstattet haben. 50 Cent habe sie direkt angeschaut, bevor er das Mikrofon warf.

Das Video von dem Auftritt in Los Angeles kannst du dir hier anschauen:

War es Absicht? Das sagt der Anwalt von 50 Cent

50 Cents Anwalt hat sich zu dem Zwischenfall geäußert. Er sagt, dass der Rapper niemals jemanden absichtlich mit einem Mikrofon bewerfen würde. Wer etwas anderes behaupte, kenne nicht alle Fakten und sei fehlinformiert. Ob 50 Cent jetzt wegen Körperverletzung angeklagt wird, bleibt abzuwarten.