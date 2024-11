6ix9ine hat Stress mit der Justiz: Zwei Wochen Knast

6ix9ine muss nach seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Knast noch Auflagen erfüllen. Das läuft aber nicht so.

Jetzt muss der US-Rapper deswegen für mindestens zwei Wochen in den Knast. Das hat ein Richter in New York entschieden. Offenbar hat der 28-jährige Rapper, der im Reallife btw Daniel Hernandez heißt, Drogentests nicht bestanden und Reisen ohne Genehmigung der Justiz gemacht.

6ix9ine muss in den Knast Dauer 0:19 min 6ix9ine muss in den Knast

"Bro": 6ix9ine versuchte Richter zu überreden

Bei der Verhandlung am Dienstag hatte der Rapper noch versucht den Richter umzustimmen und ihn mit "Bro" angelabert .

. Außerdem meinte er, er habe nicht absichtlich gegen die Auflagen verstoßen. Laut ihm seien die Vorwürfe gegen ihn eher Missverständnisse.

Sein Anwalt ist optimistisch, dass die Vorwürfe noch aus dem Weg geräumt werden können. Am 12. November gibt es dann wieder eine neue Anhörung.

FYI: 6ix9ine wurde 2019 zu zwei Jahren Knast verurteilt, weil er Mitglied in einer Gang namens "Trey Gangsta Bloods" war und bei Gewaltverbrechen dieser eine Rolle gespielt hat. Während der Corona-Pandemie kam er vorzeitig raus.