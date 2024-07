Drama am Flughafen: Abschiebung in letzter Minute gestoppt!

Aktivisten und Politiker verhindern die Abschiebung einer 17-jährigen Iranerin und ihrer Oma am Berliner Flughafen.

Der heftige Protest zeigte Wirkung: Die beiden Frauen befinden sich jetzt in einem regulären Asylverfahren. Mehrere Tage hatten Aktivisten am Flughafen in Berlin gegen die Abschiebung der 17-jährigen Kurdin aus dem Iran und ihrer 70-jährigen Großmutter protestiert. Es sollte in die Türkei und von da potenziell zurück in den Iran gehen. Die Facts:

Proteste am Flughafen: Aktivisten von ProAsyl und Politiker protestierten am Flughafen BER.

Aktivisten von ProAsyl und Politiker protestierten am Flughafen BER. Behörden schweigen: Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äußerten sich nicht zum Fall.

Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äußerten sich nicht zum Fall. Gefährdung im Iran: Der 17-Jährigen drohen im Iran Gefängnis oder Todesstrafe.

Kurdin an Protesten im Iran beteiligt

Die Schülerin war im Iran an den Frauenrechtsprotesten an ihrer Schule beteiligt. Im Juni war sie zusammen mit ihrer Großmutter in Berlin angekommen und hatte Asylanträge gestellt - die aber abgelehnt wurden.

Abschiebung in Iran verhindert Dauer 0:26 min Abschiebung in Iran verhindert

Härtere Regeln incoming: