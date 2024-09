Bis zu 15.000 Türken: SIE werden abgeschoben

Deutschland wird nach monatelangen Verhandlungen mit der Abschiebung von türkischen Staatsbürgern beginnen. Mit ersten Linienflügen sollen 200 Türken in ihr Heimatland gebracht werden.

Aus Berlin, UH

----------

Noch gibt sich die Bundesregierung zurückhaltend: Aus dem Bundesinnenministerium heißt es lediglich es gebe „sehr deutliche Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit der Türkei, wenn es um Abschiebungen von türkischen Staatsbürgern geht.“ Die Frankfurter Allgemeine berichtet, dass in einem ersten Schritt insgesamt 200 Personen in die Türkei gebracht werden. Darüber hinaus habe die Türkei wohl angeboten, bis zu 500 Staatsbürger pro Woche aus Deutschland zurückzunehmen. Ob das in dieser Größenordnung gelingt, hängt aber auch von der deutschen Seite ab.

Abschiebungen in größerer Zahl sind bislang gescheitert, weil die Türkei keine Charterflüge für die Rückführungen akzeptiert hatte. Außerdem war es aufwendig Passersatzpapiere für ausreisepflichtige Türken zu beschaffen. Für beide Probleme hat man aber offenbar Lösungen gefunden. Insgesamt gibt es rund 15.500 ausreisepflichtige Türken in Deutschland. Die Anerkennungsquote für Asylsuchende aus der Türkei ist insgesamt sehr gering.