Längste Ehe Deutschlands: 80 Jahre lang verheiratet

Ursula und Gottfried Schmelzer haben 1944 geheiratet - damit sind sie das am längsten verheiratete Paar in Deutschland.

Die beiden haben sich bei der Arbeit in einer Behörde in Berlin kennengelernt. Damals war Gottfried 22 Jahre und Ursula 19. Heute sind die beiden 102 und 98 Jahre alt und feiern ihren 80. Hochzeitstag. Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz hatte recherchiert, dass die beiden derzeit das am längsten verheiratete Paar in Deutschland sind.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch

Ursula und Gottfried Schmelzer sind 80 Jahre verheiratet. Besuch und Glückwünsche gibt es von Tochter, Sohn und von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Längste Ehe in Deutschland: Eichenhochzeit

Den 80. Hochzeitstag nennt man auch Eichenhochzeit. Auch für andere Hochzeits-Jubiläen gibt es Namen, wie zum Beispiel die Rosenhochzeit (10 Jahre verheiratet), Silberhochzeit (25 Jahre), goldene Hochzeit (50 Jahre) und weitere...

Weißt du, wie lange deine Großeltern verheiratet sind?

