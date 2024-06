In Mannheim ist ein AfD-Gemeinderatskandidat offenbar mit einem Messer angegriffen worden. Was ist passiert?

Der Mann ist bei dem Angriff am Dienstagabend verletzt worden, berichtet am Tag danach die deutsche Presseagentur. Sie sagt, sie hat die Infos aus Sicherheitskreisen - also von einem oder mehreren Insidern. Später bestätigte auch die Polizei einen Einsatz: Laut Pressemeldung ist ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Weiterer Messerangriff in Mannheim auf AfD-Politiker - was ist bekannt?

Laut Kreisverband der AfD und Polizei ist der Angriff im Stadtteil Rheinau passiert.

Der AfD-Politiker soll Plakat-Abreißer erwischt und eine Person gestellt haben. Daraufhin sei er mit einem Messer angegriffen worden.

Der Angreifer konnte dann flüchten, heißt es.

Der AfD-Politiker ist demnach mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Die AfD spricht von einer Attacke von Linksextremisten. Ob das stimmt, ist unklar.

AfD-Kandidat in Mannheim mit Messer verletzt Dauer 0:25 min AfD-Kandidat in Mannheim mit Messer verletzt

Die Polizei sagt, dass der 25-jährige Verdächtige möglicherweise psychisch krank ist. Deshalb sei er in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei dem Angriff nicht wusste, dass er einen AfD-Politiker attackiert.

Bei einem anderen Messerangriff in Mannheim ist ein Polizist an seinen Verletzungen gestorben. Die Betroffenheit ist groß: