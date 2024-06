Nach Tod von Polizist: Mannheim trauert - Spende über halbe Million Euro

Dem Beamten wurde bei einem Messerangriff auf dem Marktplatz in den Hals gestochen - das hat er nicht überlebt. Ein Schock für die Stadt.

Das Motto der Kundgebung am Mittwoch war "Mannheim hält zusammen". Gut 8.000 Menschen kamen zusammen - darunter hunderte Polizisten. Am Marktplatzbrunnen wurden Kerzen und Blumen hingelegt. Es gab ein Friedensgebet, in dem mehrere Religionen zusammen gebetet haben. SWR-Reporterin Esther Uhrig war am Start:

Kundgebung Mannheim- große Anteilnahme und Abschiebe-Diskussion Dauer 0:29 min Kundgebung Mannheim- große Anteilnahme und Abschiebe-Diskussion

Spendenaktion für Angehörige: Mehr als halbe Million gespendet

Das war nicht die einzige Aktion nach der Messerattacke: Auf Gofundme sind für die Angehörigen des getöteten Polizisten bis Dienstagabend über eine halbe Million Euro an Spenden zusammengekommen - und das innerhalb von zwei Tagen. Das Geld wird nicht nur für die Angehörigen, sondern auch "für ähnlich gelagerte Fälle innerhalb unserer Polizeifamilie" genutzt, so der gemeinnützige Verein von Bereitschaftspolizisten, der die Aktion gestartet hat.

Messerattacke in Mannheim: Was sind die Konsequenzen?

Der Angriff hat eine neue Debatte über Abschiebungen ausgelöst. Politiker aus Regierung und Opposition sagen, wer Straftaten begehe oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstelle, müsse das Land verlassen. Mannheims Oberbügermeister Specht sagte, die Stadt stehe trotz der Tat zusammen: