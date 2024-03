Aufgedeckt: AfD-Connection zur rechtsextremen "Revolte Rheinland"

Die AfD will mit der "Revolte Rheinland" nichts zu tun haben. In Koblenz wurde ein Kandidat mit Verbindungen aufgestellt.

Die Koblenzer AfD hat nach SWR-Recherchen einen Kandidaten zur Kommunalwahl aufgestellt, der Verbindungen zur rechtsextremen Gruppe "Revolte Rheinland" haben soll. Und das, obwohl die AfD auf Bundesebene die Gruppe auf die Unvereinbarkeitsliste der Partei gesetzt hat. Das heißt: Wer Mitglied bei der Gruppe "Revolte Rheinland" ist, darf nicht bei der AfD dabei sein.

Wie kam raus, dass der AfD-Kandidat Connections zur "Revolte Rheinland" hat?

Vor einigen Wochen tauchten Fotos der rechtsextremen Gruppe auf. Auf einem zu sehen: Teilnehmer, die bei einem Wandertag im Sommer 2023 vor einem Banner mit der Aufschrift "Defend Rheinland" stehen. Dazu zeigen sie ein Handzeichen, das in der rechtsextremen Szene als sogenannter "White Power-Gruß" verwendet wird: Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis geformt, die anderen Finger stehen ab.

Was steckt hinter dem White-Power-Gruß? Beim gezeigten Gruß handelt es sich eigentlich um das bekannte Okay-Zeichen bei Tauchern. Wie unter anderem die BBC und der Boston Globe berichten, wurde es zum White-Power-Gruß während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Und zwar durch einen Internet-Witz von rechten Trollen und Aktivisten in den USA. Die Aktivisten wollten durch eine konzertierte Aktion erreichen, dass Medien glauben, dass das Zeichen in der rechten Szene relevant ist und für "White-Power" stehe - auch um damit Linksliberale zu provozieren. Inzwischen hat sich der Witz in der Szene allerdings verselbstständigt. Das Zeichen ist immer wieder bei einschlägigen Gruppen zu sehen. Außerdem nutzten zum Beispiel der Attentäter im neuseeländischen Christchurch und verschiedene rechte Politiker das Zeichen. Ob ironisch als Provokation oder ernst gemeint, ist es inzwischen zum Erkennungssymbol der Szene geworden.

Kandidat auf die AfD-Liste gewählt

Ein Teilnehmer auf diesem Foto ist jetzt auf die AfD-Kandidaten-Liste zur Kommunalwahl gewählt worden. Allerdings steht er nicht auf den ersten vier Plätzen der Liste. Diese werden laut Pressemitteilung der AfD von anderen Personen besetzt. Je weiter vorne man steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass man zum Beispiel in den Stadtrat einzieht.

Der AfD-Kandidat hat gegenüber dem SWR bestätigt, dass er bei dem Wandertag dabei war. Er sagte außerdem, dass er nicht wisse, was ein "White-Power-Zeichen" sein solle. Für ihn bedeute das Handzeichen auf dem Foto, dass er sich "über den schönen Tag freue". Er sei politisch ausschließlich in der AfD aktiv. Der Kreisverbandsvorsitzende der AfD in Koblenz, Joachim Paul, sagte dem SWR zudem, der Kandidat sei mit großer Mehrheit aufgestellt worden. Er respektiere das Votum der Mitglieder.

Was macht die "Revolte Rheinland" rechtsextrem? Die Gruppe "Revolte Rheinland" ist laut dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz die Nachfolgeorganisation der regionalen Gruppe der sogenannten Identitären Bewegung (IB). Deren bekanntestes Gesicht ist der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner. Er und die IB vertreten die Ideologie des sogenannten Ethnopluralismus. Ideologie des so genannten Ethnopluralismus Laut Verfassungsschutzbericht bedeutet diese Ideologie, dass Ethnien getrennt werden sollen. Deutschland solle nur für Deutsche da sein, wobei "deutsch" völkisch-nationalistisch betrachtet wird. Mitglieder anderer Ethnien müssten demnach Deutschland verlassen und in "ihr" Land zurückkehren. Die "Revolte Rheinland" fordert deshalb in Sozialen Medien auch die "Remigration". Laut der Jury zum Unwort des Jahres ist das ein Euphemismus, mit dem die IB und die "Neuen Rechten" eigentlich die massenhafte Deportation von Menschen meinen. "Odalrune" ist Teil des Erkennungszeichens Multikulturelle Gesellschaften lehnt die Gruppe laut Verfassungsschutz strikt ab. Außerdem nutzt die Gruppe auf ihrem Banner die "Odalrune", die laut der Bayrischen Informationsstelle gegen Rechtsextremismus auch von der Hitler-Jugend und einer SS-Division verwendet wurde. Sie steht laut Verfassungsschutzbericht für die "Blut und Boden"-Ideologie. "Revolte Rheinland" fügt der Rune nur noch ein Fackel-Symbol hinzu.

