In Afghanistan werden die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter eingeschränkt. Jetzt kommt bald eine neue Regel.

Die Taliban haben angekündigt, dass tausende Schönheittssalons für Frauen schließen müssen. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Die Läden haben jetzt noch einen Monat Zeit - dann müssen sie mit ihrer Arbeit aufhören.

Das bedeuten Schönheitssalons für Frauen in Afghanistan

Die Schönheitssalons wurden während des 20-jährigen Einsatzes der US-Streitkräfte in Afghanistan eröffnet. Für Frauen haben sie gleich zwei wichtige Bedeutungen:

Sie sind ein geschützter Raum, um sich zu treffen und auszutauschen.

Für viele Frauen ist es die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Das dürfen Frauen in Afghanistan nicht

Für die Frauen in Afghanistan ist das Verbot von Schönheitssalons eine weitere Einschränkung. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 werden sie immer mehr vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Frauen und Mädchen dürfen zum Beispiel nicht zur Schule oder Uni gehen. Sie dürfen außerdem nicht in Parks oder Fitnessstudios. Außerdem gibt es Kleiderregeln für sie: In der Öffentlichkeit müssen sie sich verhüllen. Einem Bericht des UN-Menschenrechtsrats zufolge ist die Lage von Frauen und Mädchen in Afghanistan unter den schlechtesten weltweit.

