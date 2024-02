Haller schießt die Elfenbeinküste zum Titel im eigenen Land 🥇

F├╝r den Gastgeber Elfenbeink├╝ste ist es der dritte Afrika-Cup-Titel. Das Team gewann mit 2:1 (0:1) gegen Nigeria.

Dabei hatte William Troost-Ekong (38. Minute) Nigeria am Sonntagabend sogar in F├╝hrung gebracht. Nigeria stand defensiv gut - die Elfenbeink├╝ste machte das Spiel. In der 63. Spielminute konnte Bar├ža-Star Franck Kessi├ę schlie├člich ausgleichen.

CAN: Elfenbeink├╝ste holt Titel im eigenen Land Dauer 0:34 min CAN: Elfenbeink├╝ste holt Titel im eigenen Land

Emotionaler gehts nicht: Haller schie├čt das Siegtor

Fast h├Ątte BVB-Profi Sebastian Haller schon in der 75. Minute das 2:1 mit einem spektakul├Ąren Fallr├╝ckzieher erzielt. Sechs Minuten sp├Ąter war er dann erfolgreich: Eine Flanke auf den kurzen Pfosten verwandelte er artistisch ├á la Ibrahimovic ins lange Eck.

F├╝r Haller ging es zuletzt um mehr als Sport. Im Juli 2022 machte er seine Hodenkrebs-Diagnose ├Âffentlich. Nach OP und Therapie k├Ąmpfte er sich zur├╝ck, konnte sportlich allerdings nicht zu seinem alten Niveau zur├╝ckfinden. Im Interview nach dem Afrika-Cup-Gewinn zeigte sich Haller v├Âllig ├╝berw├Ąltig von seinen Emotionen: