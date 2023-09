Die Ahmaddiya-Bewegung feiert ihr 100-jähriges Bestehen in Stuttgart und erwartet 50.000 Teilnehmende.

Beten und über religiöse Themen sprechen: Das machen die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinschaft vom 1. bis zum 3. September bei ihrer jährlichen Versammlung - der Jalsa Salana. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft schreibt dazu in einer Info-Broschüre:

Der Hauptzweck dieser Versammlung besteht darin, dass jede aufrichtige Person die Möglichkeit erhält, von der Religion zu profitieren, sein Wissen zu erweitern und mit der Gnade Gottes seine Erkenntnis weiterzuentwickeln.

Es soll sich um die größte Versammlung von Muslimen und Muslimas in Europa handeln - sagt die Ahmadiyya-Bewegung.

Was ist die Ahmadiyya-Gemeinschaft?

Die Ahmadiyya bezeichnen sich als älteste islamische Gemeinschaft in Deutschland und geben an, 55.000 aktive Mitglieder und mehr als 70 Minarett-Moscheen in Deutschland zu haben. Die Gemeinschaft spricht sich für Frieden und Dialog aus.

Von vielen aus der muslimischen Community wird sie aber kritisiert, weil sie neben Mohammed ihren eigenen Gründer Mirza Ghulam Ahmad als Propheten sieht. Der Koordinationsrat der Muslime nannte die Ahmadiyya "eine eigenständige Religionsgemeinschaft mit muslimischen Elementen". In Pakistan werden die Mitglieder der Gemeinschaft sogar verfolgt. Auf der anderen Seite bezeichnen sie einige als zu konservativ.

