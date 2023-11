Wegen Fußballklub: Airline streicht 80 Passagieren den Flug

Weil ein für den FC Sevilla gedachter Flieger technische Probleme hatte, mussten die eigentlichen Fluggäste warten.

Der FC Sevilla war am Samstag bei Celta Vigo zu Gast (Ergebnis: 1:1). Als das Team am Abend beim Flughafen ankam, um über Madrid zurück nach Sevilla zu fliegen, kam raus: Das Flugzeug hat einen technischen Defekt. Daraufhin hatte die Airline "Air Nostrum" einen Linienflug gecancelt, um die Fußballer bevorzugt nach Madrid zu bringen. Die eigentlichen Passagiere mussten auf ihren Flug verzichten und steckten damit in Vigo fest. Besonders bitter für die 80 Fluggäste: Sie waren sogar schon auf dem Weg zum Boarding.

Fluggäste mussten auf nächsten Tag warten

Noch bitterer: Weil der Flieger am späten Abend abhob, mussten die Passagiere auf den nächsten Tag warten, um abreisen zu können. Anstatt eine Alternative anzubieten, wurde von der Airline auf ein Entschädigungsformular verwiesen.

Airline gesteht "bedauerlichen Fehler" ein

Ein Tag später hat sich "Air Nostrum" für ihre Aktion entschuldigt. Die Airline habe einen "bedauerlichen Fehler" gemacht. Sie will die betroffenen Passagiere kontaktieren und ihnen eine Entschädigung geben.

