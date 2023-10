Gibt es bald ein Bier, das nach Amouranth schmeckt?

What?! Die Streamerin soll ihr Scheidensekret an eine Firma schicken, die daraus ein Bier braut.

Die Twitch-Streamerin Amouranth ist schon mit anderen merkwürdigen Geschäftsideen bekannt geworden. Zum Beispiel hat sie mal ihren Furz im Glas für 1.000 US-Dollar verkauft. Jetzt ist das Bier mit einem besonderen Geschmack dran...

Mit polnischer Brauerei: Bier aus Amouranths Scheidensekret soll gebraut werden

Das polnische Bierunternehmen "The Order of Yoni Beer" hat eine Bierlinie, die die Vaginalbakterien von bekannten Frauen enthalten soll. Amouranth soll eine davon werden. Das hat sie in einem Interview mit der Seite "Dexerto" erzählt.

Es gibt eine Bierfirma. Sie sind Europäer. Sie wollen, dass ich mein Scheidensekret einschicke.

Sie schätzt, dass das Bier das "gleiche Profil" haben könnte wie ihr Sekret.

Lieber Bier aus Laktobazillen oder Energydrinks mit Urin?