Abi wieder in neun Jahren? 77.000 Unterschriften dafür

Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. Doch das könnte sich bald ändern.

Eine Elterninitiative in Baden-Württemberg sammelte seit November 2022 Unterschriften für einen Volksantrag an den Landtag. Mindestens 39.000 Unterschriften waren dafür nötig. Mit den 77.000 möchte sie erreichen, dass das Gymnasium wieder neun Jahre lang geht. Das bieten in dem Bundesland aktuell nur noch Privatschulen und einige Modellschulen.

Landesregierung ist offen für G9

Der Landtag zeigte sich im Juni offen für die Rückkehr zu G9. Dafür bräuchten die Schulen in Baden-Württemberg etwa 1.400 Lehrer mehr. Seit Sommer beschäftigt sich ein Bürgerforum mit der Zukunft des Gymnasiums und arbeitet an Ideen und Lösungen. Einen Entschluss gibt es noch nicht.

G8 vs. G9: Was sind die Vor- und Nachteile?

Das sogenannte Turboabitur gibt es inzwischen nur noch in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern wurde es bereits abgeschafft. Grund für die Einführung war damals, dass Schülerinnen und Schüler früher ins Berufsleben einsteigen, Geld verdienen - und Steuern zahlen. Heute gibt es mehr Erkenntnisse dazu, wie es Schülern geht, die das Speed-Abi gemacht haben.

Abiturienten aus G8 Jahrgängen sind nachweisbar gestresster und gesundheitlich angeschlagener.

In einigen Fächern (zum Beispiel Bio und Englisch) sind sie schlechter als ihre Vorgänger.

Sie gehen seltener studieren.

Wenn sie studieren, machen sie davor erst ein mal Pause oder brechen das Studium im ersten Jahr eher ab.

Das einzig Positive? Im Durchschnitt sind Studierende etwa zehn Monate jünger als früher.

Einige Schülerinnen und Schüler machen grade Probleme bei ihren Praktika: