Nach Flop in den USA: Apple Vision Pro jetzt in Deutschland 🥽

Apple hat angekündigt, dass das Virtual-Reality-Headset ab jetzt in Deutschland bestellbar ist. Will das jemand?

Kopfschmerzen, teuer, schwer - in den USA hat der Hype um das Vision Pro nur kurz angehalten. Auf Social Media haben sich die Träger in der Öffentlichkeit teilweise lächerlich gemacht, weil die Bewegungen damit etwas weird wirken. In Deutschland kostet das Apple-Teil je nach Speicherplatz zwischen 4.000 und 4.500 Euro. Für deutlich weniger Geld gibt es das Headset von Meta. Das Headset Quest 3 kostet rund 550 Euro.

Hier checkst du, warum das Vision Pro in den USA nicht gut angekommen ist: