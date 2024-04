Ist das A$AP Rockys favourite Outfit? 🩲🦺⛓️

Wir haben uns den Coachella-Look des Rappers angeschaut und gemerkt: "Das kennen wir doch schon!"

A$AP Rocky ist neben seiner Musik vor allem für seine Outfits und seine Rolle in der Fashion Welt bekannt. Dass man ihn zweimal im selben Outfit in der Öffentlichkeit sieht, kommt eigentlich nicht vor. Aber den fit, den er auf dem Coachella-Festival gerockt hat, hatte er schon letztes Jahr beim Rolling Loud und in einem Fotoshooting mit Highsnobiety an.

Ist das sein neuer Go-to-Look?

Für das Magazin "Highsnobiety" war Rockys Coachella Outfit das Highlight seines Festival-Auftritts. Obwohl er mit Tyler, the Creator und Doja Cat auf der Bühne stand, hat gerade sein Outfit für viel Gesprächsstoff auf Social Media gesorgt. Das Besondere: Das Outfit besteht aus einer Custom-Jeans mit sechs(!) eingenähten Unterhosen. Mehr Layering geht nicht!

Das Spiel mit dem Sagging-Pants-Style kann man als Hommage an die Ästhetik der Hip-Hip-Kultur verstehen. Genauso wie die "kugelsichere" Weste, die an die Bühnenauftritte von 50 Cent und anderen Rappern erinnert.

