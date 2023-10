Tausend Jahre altes Arabisch in Assassin's Creed Mirage

Der neueste Teil der Videospielreihe Assassin's Creed ist da - und du wirst auf eine Zeitreise geschickt!

Mit dem neuen Spiel versucht Ubisoft thematisch aber auch spielerisch an das erste Assassin's Creed anzuknüpfen. Der Hauptcharakter in Mirage, Basim Ibn Ishaq, hatte schon einen Auftritt im letzten Assassin's Creed Valhalla. Das besondere am neuen Game: Es spielt in einer viel kleineren, aber dafür in einer historisch bedeutsamen Location: Bagdad im neunten Jahrhundert.

Was macht Mirage anders als andere Games?

Wer in den letzten Jahren große (amerikanische) Games gezockt hat, weiß, dass die Darstellung von Muslimen und Arabern oft einseitig und stereotypisch ist. Der Standard: Araber als die bösen Terroristen in Action-Games. Das Team von Ubisoft war dagegen von den Entwicklern bis hin zu den Komponisten für den Soundtrack divers aufgestellt - und das merkt man auch am Spiel.

"Von Anfang an hatten wir eine ehrgeizige Prämisse: Wir wollten den Spielern helfen, die Welt des Bagdad im 9. Jahrhundert besser zu verstehen, eine Welt, die in der Populärkultur selten vertreten ist."

Das goldene Zeitalter des Islam

Mirage ist komplett in der arabischen Sprache der damaligen Zeit vertont und es gibt eine komplette History-Lesson inklusive. Der Spieler erkundet Sehenswürdigkeiten und kann viel über islamische Kunst und Wissenschaft lernen. Das Bagdad des neunten Jahrhunderts wurde nicht umsonst zum Zentrum der islamischen Welt und des sogenannten goldenen Zeitalters des Islam, es gibt also eine Menge zu entdecken.

Selbstverständlich kannst du das Spiel auch auf Deutsch spielen - und was dazulernen kannst du bestimmt, ob du Arabisch sprichst oder nicht. Einige Spieler haben sich aber auch schon beschwert, dass die Welt von Mirage zu klein ist - und damit die Spielzeit relativ gering.