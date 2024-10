Insider: DARUM wurde Assassin's Creed Shadows wirklich verschoben

Ubisoft hatte das Release um drei Monate nach hinten verschoben. Ein Insider nennt die möglichen Gründe.

Ubisoft hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass Assassin’s Creed Shadows nicht wie geplant im November 2024 erscheint, sondern erst im Februar 2025. Der offizielle Grund für die Verschiebung: Das Spiel brauche mehr Zeit, um "poliert" zu werden und eine bessere Spielerfahrung zu bieten. "Insider Gaming" berichtet darüber, dass die Verschiebung intern schon lange gefordert wurde.

💡 Der Insider Tom Henderson hat den Artikel für "Insider Gaming" verfasst. In den letzten Jahren hat er mehrfach Details von Assassin's Creed korrekt geleakt und sich als glaubwürdig bewiesen. Trotzdem sind die Infos natürlich nicht safe.

Assassin's Creed: Shadows wurde verschoben Dauer 0:20 min Assassin's Creed: Shadows wurde verschoben

EA FC 25: Darum werden Jadon Sanchos Tattoos zensiert

Assassin's Creed Shadows verschoben: Das steckt laut Insider dahinter

Polishing und Feinschliff: Ubisoft wolle sicherstellen, dass das Spiel fertig ist und keine größeren Bugs hat. Es sei einfach noch nicht ready für die Veröffentlichung. Angeblich sollen sich sogar mehrere Entwickler von Ubisoft dafür stark gemacht haben, dass das Spiel verschoben wird.

Star Wars Outlaws als Lernprozess: Der enttäuschende Verkaufsstart von Star Wars Outlaws (nur 1 Million verkaufte Exemplare) habe gezeigt, dass ein unausgereiftes Spiel nicht gut läuft. Deshalb wolle Ubisoft diesmal auf Nummer sicher gehen. Das hat Ubisoft auch selbst zugegeben.

Kulturelle und historische Korrekturen: Besonders die japanische Community hatte Bedenken wegen der kulturellen und historischen Darstellung im Spiel. Ubisoft habe diese Kritik aufgenommen und arbeite noch an Korrekturen. Die historischen Experten seien aber zu spät dazugeholt worden und es habe Missverständnisse gegeben.

AC Shadows: Afrikanischer Samurai Yasuke wird nicht entfernt

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte, dass Ubisoft den afrikanischen Character Yasuke aus AC Shadows entfernen will. Laut Henderson stimmt das nicht. Auch wenn Ubisoft noch an die historischen Genauigkeit arbeite, bleibe Yasuke ein Bestandteil des Spiels.