Offenburg: Großbrand in Asylunterkunft

Die gesamte Unterkunft musste evakuiert werden. Es gab keine schlimmen Verletzungen.

Am Freitagabend ist in der Unterkunft in Offenburg ein Feuer ausgebrochen und hat sich schnell verbreitet. Ungefähr 140 Menschen mussten laut Polizei evakuiert werden.

Warum hat es in der Asylunterkunft gebrannt?

Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Eine Person hatte eine leichte Rauchvergiftung, aber sonst gab es keine Verletzungen. Man weiß laut der Polizei noch nicht, was den Brand ausgelöst hat.

