Auseinandersetzung in Fan-Zone auf Stuttgarter Schlossplatz

In der EM-Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz hat es gestern Abend eine Auseinandersetzung gegeben. Drei Menschen wurden verletzt. Ein Tatverdächtiger festgenommen. Torsten Hansel:

Einsatzkräfte hatten laut Polizei die Auseinandersetzung während des Spiels Tschechien gegen die Türkei bemerkt. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Kurz darauf nahmen Einsatzkräfte den 25-Jährigen auf dem Schlossplatz fest. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht und der Schlossplatz abgesperrt, Kriminaltechniker sicherten Spuren. Weitere Informationen, warum es zu dem Streit kam und was sich genau abspielte, sind bisher nicht bekannt. Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein, in dem Zeugen ihre Bilder, Videos und Hinweise hochladen können.