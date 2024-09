Social Media erst ab 16? DAS plant Australien

Für TikTok, Insta und Co. soll es in dem Land eine Altersgrenze geben. Der Premierminister verfolgt damit ein Ziel.

Premierminister Anthony Albanese hat gesagt, dass ein entsprechendes Gesetz noch in diesem Jahr im australischen Parlament landen soll.

Ob die Altersgrenze für Social Media dann bei 14 oder 16 Jahren liegen wird, ist noch nicht safe. Der Premierminister ist nach eigenen Aussagen für 16 Jahre.

Was soll das bringen? Albanese will, dass junge Menschen von ihren Handys loskommen und mehr Zeit draußen verbringen - zum Beispiel auf dem Fußballplatz.

Er bezeichnete die Wirkung von Social Media auf Kinder als "Geißel".

Wir wollen, dass sie reale Erfahrungen mit realen Menschen machen, weil wir wissen, dass soziale Medien sozialen Schaden anrichten.

Altersgrenze für Soziale Medien: Wie wird es gecheckt?

Um die neue Altersgrenze ab Jahresende auch durchsetzen zu können, will Australien in den nächsten Monaten ein System testen. Das soll dafür sorgen, dass das Alter der Nutzer verlässlich verifiziert wird.

