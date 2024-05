Neue Studie: Bringt eine "Social Media"-Pause was?

Welche Auswirkungen eine Woche offline sein auf junge Frauen haben kann, erfährst du hier.

An der Universität York in Toronto wurde eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, welche Auswirkung Social Media auf junge Frauen und ihr Körperbewusstsein hat. Hierfür wurden 66 Studentinnen zufällig in zwei Gruppen unterteilt: Eine hat auf Social Media komplett verzichtet und die andere nicht.

Eine "Social Media"-Pause hat Vorteile!

Die hohe Präsenz "idealer Körper" in den sozialen Medien pusht Störungen des Selbstwertgefühls und negative Einstellungen zum eigenen Körper. Für junge Frauen kann es eine krasse psychische Belastung sein, dass es so viele Vergleichsmöglichkeiten online gibt. Das belegt nun die Studie.

Nur eine Woche auf Social Media zu verzichten durchbricht schon den Kreislauf zwischen vermindertem Körperbild und Selbstwertgefühlt. Wer weniger Zeit online verbringt, vergleicht sich weniger!

Social-Media-Abstinenz entlastet junge Frauen Dauer 1:32 min Movo: Dass soziale Medien verschiedenste negative Auswirkungen auf ihre User haben, ist vielfach belegt. Das Spektrum reicht von geminderter Beziehungsfähigkeit über Schlafstörungen bis zu erhöhter Suizidalität. Eine Studie, die jetzt in der Fachzeitschrift ScienceDirect veröffentlicht wurde, belegt nun, dass die Flut an Vergleichsmöglichkeiten im Internet junge Frauen psychisch belastet. Die hohe Präsenz „idealer Körper“ in den sozialen Medien befördert demnach Störungen des Selbstwertgefühls und negative Einstellungen zum eigenen Körper. Frank Wittig Redaktion Wissen Aktuell:

