Wurm im Gehirn einer Frau entdeckt - und er lebt!

In Australien fanden Ärzte einen Wurm im Gehirn einer Frau. Er ist acht Zentimeter lang, "lebendig und zappelnd."

Die 64-jährige Frau ist unter anderem wegen Bauchschmerzen, Husten und Vergesslichkeit zum Arzt gegangen. Eine Untersuchung ihres Gehirns ergab schließlich Anomalien, die eine Operation nötig machten. Bei der OP wurde dann in ihrem Hirn ein Wurm gefunden...

Der Arzt sei völlig überrascht gewesen, berichtet die Zeitung "The Guardian". Bei dem Wurm handelt es sich um einen Parasiten, der normalerweise in Schlangen lebt.

Sowas ist noch nie passiert

Es ist der weltweit erste Fall, in dem dieser Wurm in einem Menschen entdeckt wurde. Das geht aus einer Studie hervor, die veröffentlicht wurde und an der Forscher der australischen National-Universität und des Krankenhauses in Canberra beteiligt waren.

Wurm im Hirn: Wie kann das passieren?

Die Frau lebt in einem Gebiet in Australien, in dem es Schlangen gibt. Sie hatte zwar keinen direkten Kontakt, sammle aber häufig heimische Wildpflanzen und Gräser, um sie zum Kochen zu verwenden. Die Forscher gehen davon aus, dass eine Schlange möglicherweise Parasiten-Eier über ihren Kot ins Gras ausgeschieden hat. Die Frau habe sich wahrscheinlich infiziert, nachdem sie das Gras berührt und die Wurm-Eier auf Lebensmittel oder Küchenutensilien übertragen habe.