Ayliva: Platz 1 in den Albumcharts! 🥇

Die 25-j├Ąhrige S├Ąngerin hat es mit ihrem Album ÔÇ×Schwarzes HerzÔÇť an die Spitze der Deutschen Albumcharts geschafft.

Ihr zweites Album "Schwarzes Herz" kam am 25. August raus und hat es jetzt auf den ersten Platz geschafft. Mit dem Album "Weisses Herz" schaffte Ayliva es letztes Jahr schon auf Platz sechs.

Auf Instagram bedankte sich Ayliva bei ihren Fans f├╝r den Support und das Feedback. Auch andere K├╝nstlerinnen gratulierten der Musikerin zu ihrem Erfolg:

U did it Queen! ­čĹĹ

Fact: Bereits am 25. August stellte die K├╝nstlerin einen Rekord auf. Laut dem Marktforschungsinstitut GFK sammelte Ayliva an diesem Tag 7,6 Millionen Streams und war damit die meistgeh├Ârte weibliche K├╝nstlerin an einem Tag in Deutschland.