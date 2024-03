Schule mit Hakenkreuzen beschmiert und Rasierklingen versteckt: Wer war das?

An einer Schule in Backnang wurden rassistische Schmierereien gefunden. Die Täter wollten wohl auch Menschen verletzten.

Neben Hakenkreuzen wurden laut Polizei auch andere Kennzeichen von verfassungsfeindlichen Organisationen an die Max-Eyth-Realschule geschmiert. Zum Beispiel das Zeichen der SS - einer Kampftruppe, die zur Nazi- Zeit eines der wichtigsten Instrumente der Terrorherrschaft war.

Warum sind Hakenkreuze verboten? Bis heute steht das Hakenkreuz für die Ideologie und die Verbrechen, die die Nationalsozialisten begangen haben. Zum Beispiel wurden Juden aus der Bevölkerung ausgrenzt und verfolgt. Viele von ihnen wurden in ein Konzentrationslager gebracht und dort getötet. Seit dem Ende des Nationalsozialismus sind Nazi-Symbole in Deutschland verboten: zum Beispiel das Hakenkreuz oder die Zahl "88". Sie ist ein Code für "Heil Hitler", weil der 8. Buchstaben im Alphabet das H ist. Diese Strafe droht! Wer die Symbole trotzdem benutzt, kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden. Auch eine Geldstrafe ist möglich.

Versteckte Rasierklingen angeklebt

Außerdem klebten die Täter in Backnang mehrere Aufkleber mit ausländerfeindlichen Parolen an Türen, auf Mülleimer und Briefkästen der Schule. Hinter einigen der Aufkleber waren Rasierklingen versteckt. Laut Polizei könnten die Täter das Ziel gehabt haben, damit Menschen zu verletzen, die die Aufkleber entfernen wollen.

Zeugen gesucht! Wer kann helfen?

Entdeckt wurde alles am Montag. Die Ermittler gehen davon aus, dass die unbekannten Täter am Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr unterwegs waren. Die Kriminalpolizei ist jetzt an dem Fall dran und sucht Zeugen. Wer etwas weiß, soll sich bei der Polizei (Tel.: 07361/5800) melden.

