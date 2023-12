Baerbock fordert mehr Schutz von Zivilisten in Gaza

Hunger in Gaza und Lebensgefahr für Zivilisten: Außenministerin Baerbock fordert, dass sich die Lage bessert.

Frauen und Kinder in Gaza seien laut Baerbock am meisten von Hunger betroffen. Deshalb habe Deutschland dieses Jahr 179 Millionen Euro ausgegeben, um Palästinenserinnen und Palästinensern in Not zu helfen. Diese Hilfe soll noch verstärkt werden. Auch für Israel selbst sei es wichtig, dass es den Menschen in Gaza gut geht. Ansonsten würden sich Hass und Terrorismus weiter verbreiten. Außenministerin Baerbock forderte Israel auf, die Zivilisten in Gaza besser zu schützen.

Video mit palästinensischen Männern geht viral

Vielleicht hast du auch schon ein Video gesehen, in dem kaum bekleidete Männer neben israelischen Soldaten auf dem Boden sitzen oder knien. Ein Sprecher der israelischen Armee sprach in diesem Zusammenhang von Terroristen, die kapituliert haben sollen. Unter den Männern sollen laut "Euro-Med Human Rights" zwei UN-Mitarbeiter und zwei 15-Jährige gewesen sein. Das Internationale Rote Kreuz äußerte sich besorgt und betonte, dass Menschenrechte eingehalten werden müssen.

Israelische Hamas-Geiseln: Jeder Tag ist die Hölle

Am 7. Oktober tötete und entführte die Hamas viele Menschen aus Israel und nahm sie als Geiseln. In Tel Aviv demonstrierten wieder Hunderte für ihre Freilassung. Die 21-jährige Mia Regev ist inzwischen wieder frei und erzählte, dass sie schreckliche Angst hatte und jeder Tage die Hölle war. Die 77-jährige Ofelia Roitman, die auch von der Hamas entführt worden war, sagte:

Es hat mich an den Holocaust erinnert.

