Mehr Chancen: Diesen Job kannst du jetzt auch Teilzeit machen

Normalerweise ist es ein Vollzeitjob, doch wegen Personalmangel sucht die Deutsche Bahn nach Lokführern in Teilzeit.

So erhofft sich die Bahn-Branche, dass vor allem Frauen, aber auch Familienväter Lust auf einen Job bei der Bahn hätten. Noch sind solche Teilzeitmodelle selten, sagt Projektleiter Heinrich Brüggemann der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund: Lokführer sind während der Arbeit relativ weit weg von zu Hause und es sei organisatorisch schwierig, sie nach kürzeren Arbeitstagen wieder am Wohnort in den Feierabend zu schicken. Aber: Für die Stoßzeiten sei es gut, mehr Kräfte am Start zu haben, so Brüggemann.

Lokführer in Teilzeit als Quereinsteiger: Wie geht das?

Normalerweise werden Menschen, die Lokführer werden wollen, in einem Kurs umgeschult. Der geht 12 Monate.

Es gibt Theorieunterricht, danach lernt man Rangieren, Strecken fahren und auch den Kundenkontakt.

Einstiegsgehalt für Vollzeitkräfte nach der Schulung liegt bei 4.000 Euro inklusive Zulagen.

Die Teilzeit-Umschulung geht 16 Monate und dauert jeweils fünf Stunden pro Tag.

Das Ganze startet im Oktober.

Kein Bock auf die Bahn? Hier wird auch gesucht: