Obama rappt Eminem-Klassiker vor GTA 6!

Was ging da ab? Bei einer Wahlkampf-Termin hat Ex US-Präsident Barack Obama Eminems "Lose Yourself" performt.

Der Termin der Demokraten war Teil des US-Wahlkampfs zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Bei der Veranstaltung in seiner Heimatstadt Detroit war Eminem am Start und sprach sich für Kamala Harris als kommende US-Präsidentin aus.

Eminem übergibt an Barack Obama

Und dann passierte es: Eminem kündigte Ex-Präsident Barack Obama als Redner an. Die beiden umarmten sich und Obama legte wenig später los: "Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy..." Die anwesende Crowd eskalierte.

💡: In den USA wird am 5. November ein neuer Präsident gewählt. Für die Demokraten tritt Kamala Harris an. Die Republikaner schicken Donald Trump ins Rennen. Detroit liegt im Bundesstaat Michigan - einem sogenannten Swing State. Das sind Staaten, in denen beide Kandidaten Chancen auf den Sieg haben.