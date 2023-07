"Barbenheimer" macht ordentlich Cash 🤑

Die Kinofilme "Barbie" und "Oppenheimer" haben einen guten Start hingelegt - inklusive einem historischen Rekord.

Der "Hollywood Reporter" schreibt, dass der "Barbie"-Film in den USA am ersten Wochenende ganze 155 Millionen US-Dollar eingespielt hat - das sind rund 139,8 Millionen Euro. Damit hat "Barbie" den erfolgreichsten Filmstart aller Zeiten hingelegt, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Der bisherige Rekordhalter war "Wonder Woman" aus dem Jahr 2017 mit einem Ergebnis von 103 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende.

BTW: Der Film hatte bereits am Freitag den bisher besten Filmstart des Jahres 2023 hingelegt - bis zuletzt stand "Spider-Man: Across the Spider-Verse" an der Spitze (51,8 Millionen US-Dollar).

Allzeitrekord für "Barbenheimer"

Der Kinofilm "Oppenheimer" von Christopher Nolan konnte am Premieren-Wochenende 80,5 Millionen US-Dollar klarmachen - also rund 72,6 Mio. Euro. Damit haben die zwei Filme einen Allzeitrekord aufgestellt: Mit "Barbenheimer" - so werden beide Filme zusammen genannt - sind zum ersten Mal ein Film mit 100 Millionen US-Dollar und ein zweiter mit 50 Millionen US-Dollar oder mehr an den Start gegangen.

