Barbenheimer: Bist du Team "Barbie" oder Team "Oppenheimer"?

Die Barbenheimer-Memes gehen viral: Aber was hat "Barbie" mit "Oppenheimer" gemeinsam? Das steckt hinter dem Hype.

Pink meets Dark, Traumwelt trifft auf Katastrophe - oder so ähnlich könnte man den "Barbenheimer"-Trend beschreiben. Nice to know: "Barbenheimer" ist eine Mischung aus den Namen der Blockbuster "Barbie" und "Oppenheimer", die gerade für Memes und Trends auf Social Media sorgen:

I humbly present my Barbie-Oppenheimer 2024 electoral map pic.twitter.com/ULp2WFenQL

Grund für Barbenheimer: "Barbie" und "Oppenheimer" starten am gleichen Tag

In Nordamerika gehen beide Filme am 21. Juli 2023 an den Start. Auch in Deutschland kommen die Filme zeitgleich ins Kino - allerdings einen Tag früher, also am 20. Juli 2023.

Manche haben für den Trend sogar einen ganzen "Barbenheimer"-Trailer zusammengeschnitten:

Andere haben sich direkt T-Shirts bestellt, in denen sie sich beide Filme im Kino anschauen wollen:

my tshirt arrived pic.twitter.com/U5UHZpGfSc

Darum geht's in "Barbie" und "Oppenheimer":

Was den ganzen Hype vermutlich noch mehr anstachelt, ist der krasse Unterschied zwischen beiden Filmen. In "Barbie" kommen die altbekannte Barbie-Puppe und ihr Ken dank Margot Robbie und Ryan Gosling in die reale Welt, weil sie aus Barbieland verbannt wurden. "Oppenheimer" hat ein deutlich düsteres Thema: Es geht um den gleichnamigen Physiker, der kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges die Atombombe erfand.