Eins-gegen-eins mit Adeyemi? Barrelo macht Stress auf TikTok

Loredana und Adeyemi haben vor kurzem ihre Beziehung offiziell gemacht. Barrelo hat anscheinend ein Problem damit.

In einem Livestream auf TikTok hat Barrelo eine Standpauke in Richtung Loredana und Adeyemi gehalten. Sein Problem? Der TikTok-Star nennt die Rapperin im Stream ein "Fangirl" und wirft ihr vor, dass sie nur ihren Ex eifersüchtig machen will. Ober er einen seiner Bros in so einem Fall wohl auch "Fanboy" nennen würde? 🤔 Btw: Loredana war mit Mozzik zusammen, der genau wie Barrelo albanische Wurzeln hat. Die beiden haben zusammen ein Kind.

Erst will Barrelo Loredana boxen und dann doch Adeyemi

Weiter sagt Barrelo in Richtung Loredana, dass sie nicht "krass" sei, nur weil sie "jetzt mit einem Torwart zusammengekommen" ist. Anschließend droht er der Rapperin mit einem Eins-gegen-eins - was er sofort wieder zurücknimmt, weil Loredana eine Frau ist. Und dann weiter:

Dieser Torwart gegen mich, vallah! Adeyemi gegen mich!

In seiner Story auf Instagram hat Barrelo nochmal nachgelegt. Dort schreibt er:

Mann zu Mann vallah. Keiner kann mir was

Zwei Slides später macht er Promo für den neuen Song von Mozzik, der neu rausgekommen ist ...

Beef mit Loredana und Adeyemi: Wie ernst meint es Barrelo? Bald gibts ein Eins-gegen-eins! 🥊 Nur heiße Luft. 💨 Abschicken

Barrelo hatte auch schon Stress mit Capi: